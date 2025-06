Mandiri Jogja Marathon 2025 Digelar 22 Juni, Akselerasi Pariwisata-ESG Bareng 9.200 Pelari

jpnn.com, YOGYAKARTA - Bank Mandiri akan menggelar Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2025 di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta pada 22 Juni mendatang

Ajang lari tahunan yang sekarang mengusung tema 'Accelerate Your Limit, Embrace The Culture' telah diselenggarakan sejak 2017 ini siap mengakselerasi peran sport tourism sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat komitmen Bank Mandiri terhadap prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

MJM 2025 akan menghadirkan empat kategori lomba utama mulai dari Marathon, Half Marathon, 10K, dan 5K Fun Run dan melibatkan 9.200 pelari dari 17 negara, seperti Kenya, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, Korea Selatan, China, Jepang, Malaysia, Singapura dan lainnya, menjadikannya salah satu ajang marathon paling masif dan inklusif di Indonesia tahun ini.

SEVP Corporate Relations Bank Mandiri M. Wisnu Trihanggodo menegaskan MJM tidak hanya menjadi sarana kompetisi olahraga dan promosi budaya, melainkan juga bagian dari strategi keberlanjutan korporasi yang berdampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan.

Wisnu mengatakan MJM 2025 telah menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang mendorong akselerasi ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi berkelanjutan, serta penguatan kesadaran kolektif tentang pentingnya keberlanjutan.

"Kami ingin momentum ini membawa nilai tambah konkret tidak hanya bagi Yogyakarta, tapi juga untuk Indonesia,” kata Wisnu dalam konferensi pers Mandiri Jogja Marathon 2025 di Yogyakarta, Kamis (19/6).

Dari sisi ekonomi, event ini terbukti memberikan dorongan signifikan.

Berdasarkan riset terbaru Mandiri Institute, penyelenggaraan MJM pada dua tahun terakhir mendorong pertumbuhan belanja di wilayah DIY khususnya pada minggu pelaksanaan lebih dari sepertiga dibandingkan rata-rata periode normal.