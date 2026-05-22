JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mandiri Taspen Bikin Masa Pensiun Koeswanto Tetap Produktif

Jumat, 22 Mei 2026 – 10:40 WIB
Koeswanto 63 pensiunan ASN di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang mendapat pinjaman usaha dari Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap). Foto dok Bank Mantap

jpnn.com, PURWOKERTO - Koeswanto 63 pensiunan ASN di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang memilih menjalin kerja sama dengan Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap).

Menurutnya, menjalani kehidupan masa pensiun itu bukan barang mudah. Perlu persiapan yang terukur, dan modal yang tidak sedikit.

"Dana pensiun dari pemerintah ASN itu tidak seberapa. Pada saat kita pensiun, saya yakin semua ASN membutuhkan dana untuk persiapan pensiun dan untuk kebutuhan keluarga," ujarnya.

Menjelang pensiun Koeswanto sudah punya rencana. Salah satunya menjalani hidup tenang ditemani gemericik sungai, dan udara sejuk pedesaan. Rencana lainnya sudah ada, tapi masih samar.

Rencana tersebut adalah bagaimana dirinya tetap bisa produktif dan terus berkarya paska pensiun. Ini menurutnya, penting karena uang pensiun itu tidak besar nilainya.

"Pada saat kita pensiun, saya yakin semua ASN membutuhkan dana untuk persiapan pensiun dan untuk kebutuhan keluarga," katanya.

Dia merasa beruntung bisa mengenal Bank Mantap. Awalnya ia mengaku, sebelum pensiun tidak pernah terpikirkan akan ada kerja sama dengan Bank Mantap.

"Tapi di akhir masa tugas setelah ada penawaran sosialisasi dari Bank Mantap saya berubah, artinya saya punya harapan setelah pensiun nanti saya punya kegiatan usaha," paparnya.

