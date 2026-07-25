Mandiri Taspen Edukasi Masyarakat Kenali Produk Resmi Perbankan

jpnn.com, SEMARANG - Bank Mandiri Taspen mengajak insan media untuk mengenali ciri-ciri produk resmi perbankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mencegah maraknya penawaran produk keuangan ilegal maupun investasi bodong.

Distribution Head 5 (Jateng-DIY) Bank Mandiri Taspen I Putu Agus Sinom Artawan mengharapkan edukasi kepada media dapat memperluas penyebarluasan informasi mengenai produk perbankan yang resmi sehingga masyarakat semakin paham dan dapat terlindungi dari berbagai modus penipuan di sektor keuangan.

"Kami juga ingin mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa setiap pengajuan kredit harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar. Masyarakat juga harus mengetahui semua proses pengajuan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku," katanya.

Menurut dia, produk resmi bank dapat dikenali dari informasi yang jelas terkait produk dan mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan secara bertahap, mulai dari permohonan nasabah, pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, analisa kredit, hingga persetujuan dari pihak bank.

Dia mengatakan setiap calon debitur wajib menyerahkan dokumen resmi, seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Setelah itu, bank melakukan verifikasi dan menganalisa informasi data debitur secara independen, serta bank melakukan telekonfirmasi kepada calon nasabah untuk memastikan kebenaran pengajuan sebelum kredit disetujui.

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"Jadi tidak ada pengajuan yang langsung cair. Semua melalui proses verifikasi, analisa, dan telekonfirmasi kepada calon nasabah," katanya dalam kegiatan Media Gathering Banking Insight 2026 bertema "Membedakan Investasi Resmi dan Investasi Ilegal di Tengah Maraknya Penawaran Keuangan Digital" yang diselenggarakan PT Kolaborasi Mediapreneur Nusantara/Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen.

Dia mengatakan produk resmi bank juga memiliki informasi yang lengkap mengenai persyaratan, suku bunga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban nasabah yang dijelaskan secara terbuka.