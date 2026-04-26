Mandul di Saat Krusial, Persija Dipaksa Bangkit saat Jumpa Persis

Minggu, 26 April 2026 – 21:11 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4/2026), pada lanjutan BRI Super League.

Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan timnya sudah mengasah penyelesaian akhir.

Lini depan Persija mendadak tumpul di momen paling krusial musim ini.

Dalam dua laga terakhir, Macan Kemayoran hanya mampu mencetak dua gol, itu pun nyaris tergelincir saat hanya menang tipis atas PSBS Biak dan ditahan PSIM Yogyakarta.

Hasil yang terasa pahitnmengingat secara kualitas Persija seharusnya bisa melibas lawan-lawan tersebut. Situasi ini membuat peluang juara Macan Kemayoran perlahan memudar.

Hasil imbang terakhir bukan sekadar kehilangan dua poin, tetapi juga memukul mental tim yang tengah mengejar puncak klasemen.

Mauricio Souza tak menampik kondisi timnya jauh dari ideal. Jadwal padat membuat persiapan terasa mepet, bahkan nyaris tanpa ruang bernapas.

“Kami memainkan dua pertandingan dalam waktu kurang dari lima hari. Persiapan jelas tidak ideal,” katanya.