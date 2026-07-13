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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mandy CJ Angkat Isu Toleransi Agama Melalui Pameran Tunggal Perdana ‘The Way Back’

Senin, 13 Juli 2026 – 21:21 WIB
Mandy CJ Angkat Isu Toleransi Agama Melalui Pameran Tunggal Perdana ‘The Way Back’ - JPNN.COM
Seniman visual Mandy CJ menggelar pameran tunggal perdananya bertajuk The Way Back di Galeri C Project by Museum Of Toys (MOT), Wisma Geha, 2nd Floor, Menteng, Jakarta Pusat pada 11 Juli hingga 15 Agustus 2026. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seniman visual Mandy CJ menggelar pameran tunggal perdananya bertajuk The Way Back di Galeri C Project by Museum Of Toys (MOT), Wisma Geha, 2nd Floor, Menteng, Jakarta Pusat pada 11 Juli hingga 15 Agustus 2026.

Pameran ini merupakan eksplorasi personal Mandy CJ mengenai iman, identitas, dan pencarian makna yang lahir dari perjalanan spiritual panjang.

Dikuratori oleh Doni Ahmad, pameran ini menghadirkan rangkaian karya yang merefleksikan pergulatan antara keyakinan, keraguan, hingga penerimaan diri melalui perspektif yang lebih penuh kasih dan welas asih.

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Mandy CJ mengatakan dalam perjalanan karyanya, ada fase awal ketika dirinya banyak mengekspresikan kemarahan, terutama terkait standar ganda yang ada dalam narasi keagamaan seperti figur perempuan yang sering ditempatkan dalam dua ekstrem: Mary Magdalene atau Mother Mary, virgin atau whore.

Alih-alih menghadirkan kritik terhadap agama, pameran ini menawarkan refleksi tentang kemungkinan rekonsiliasi antara iman dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sepanjang perjalanan hidup.

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Mandy CJ Angkat Isu Toleransi Agama Melalui Pameran Tunggal Perdana ‘The Way Back’

Seniman visual Mandy CJ menggelar pameran tunggal perdananya bertajuk The Way Back di Galeri C Project by Museum Of Toys (MOT), Wisma Geha, 2nd Floor, Menteng, Jakarta Pusat pada 11 Juli hingga 15 Agustus 2026. Foto: Source for JPNN.com

Pameran Mandy CJ merupakan eksplorasi personalnya mengenai iman, identitas, dan pencarian makna yang lahir dari perjalanan spiritual panjang.

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TAGS   Mandy CJ  toleransi  Pameran  pameran tunggal 

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