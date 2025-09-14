Manfaatkan PLTS, Desa Energi Berdikari di Karawang Tingkatkan Ekonomi Petani

Minggu, 14 September 2025 – 14:07 WIB

jpnn.com, KARAWANG - Kelompok Tani Tirta Makmur Dusun Tanjung Jata, Karawang menggandeng Pertamina melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina.

Program itu bertujuan meningkatkan perekonomian dan lingkungan desa melalui pemanfaatan energi terbarukan.

Pada 2021, Karawang menduduki posisi sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jabar.

Melalui beragam pembenahan, di antaranya lewat sektor argoindustri, Karawang mampu menekan jumlah penduduk miskin.

Salah satu komoditas argoindustri yang berkembang adalah jamur merang.

Ketua Ketua Kelompok Tani Tirta Makmur Dusun Tanjung Jata, Desa Muara, Cilamaya Wetan, Karawang, Ikin mengatakan meningkatnya permintaan produk jamur menjadi peluang bagi petani untuk melakukan budidaya jamur merang.

"Tapi tingginya biaya operasional sehingga belum dapat menutupi biaya yang dikeluarkan, menjadi permasalahan petani jamur merang," ujar Ikin.

Dia menambahkan pada September 2024, pihaknya mulai dikenalkan Pertamina New Renewable Energy dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).