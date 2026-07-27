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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Mangrove Penting untuk Cegah Abrasi, Merawat Pesisir Jakarta Butuh Kolaborasi

Senin, 27 Juli 2026 – 14:04 WIB
Mangrove Penting untuk Cegah Abrasi, Merawat Pesisir Jakarta Butuh Kolaborasi - JPNN.COM
Penanaman bibit bakau pada peringatan Hari Mangrove Sedunia di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (26/7/2026). Foto: ASG

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyatakan rehabilitasi mangrove harus terus dilakukan sebagai salah satu cara menjaga kondisi pesisir dan keseimbangan alam.

Legislator di komisi yang membidangi kelautan, pariwisata, kebudayaan, dan perindustrian itu berpendapat penanaman mangrove merupakan upaya penting untuk melindungi kawasan pesisir utara Jakarta dari abrasi.

Pandapotan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan Hari Mangrove Sedunia di Taman Wisata Alam Angke, Kawasan Hutan Produksi Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (26/7/2026).

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Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga hadir dalam momen itu untuk memimpin penanaman mangrove.

“Kami sebagai pencinta alam juga menginginkan pesisir pantai Jakarta ini supaya bisa terkontrol. Maka, kami sangat mendukung penanaman mangrove,” kata Pandapotan.

Taman Wisata Alam Angke berada dalam koridor pesisir yang berdekatan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK. Menurut Pandapotan, kawasan pesisir membutuhkan perhatian serius karena menghadapi ancaman abrasi dan tekanan perubahan lingkungan.

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“Ini salah satu tujuan dan cara kita untuk memelihara alam,” ujarnya.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, penanaman mangrove di Jakarta telah mencapai 54.038 bibit di koridor sepanjang 403 meter yang luasnya mencapai 4,10 hektare.

Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyatakan rehabilitasi mangrove harus terus dilakukan sebagai salah satu cara menjaga kondisi pesisir dan...

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TAGS   Hutan Mangrove  pohon mangrove  pandapotan sinaga  Hari Mangrove Sedunia  ASG  Agung Sedayu Group 
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