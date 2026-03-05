Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manila Digger Vs Dewa United: Kambuaya Minta Dukungan WNI

Kamis, 05 Maret 2026 – 17:55 WIB
Kapten Dewa United Ricky Kambuaya. Foto: ileague

jpnn.com - MANILA - Gelandang sekaligus Kapten Dewa United Ricky Kambuaya menyatakan timnya siap menantang tuan rumah Manila Digger FC pada leg pertama perempat final AFC Challenge League di Stadion Rizal Memorial, Manila, Kamis (5/3) malam.

Ricky mengatakan Dewa United sudah punya rencana menghadapi Digger FC.

"Saya dan teman-teman sudah melakukan persiapan yang matang dan kami siap memberikan yang terbaik," ujar Ricky.

Ricky kemudian menyinggung soal kondisi lapangan sintetis yang akan digunakan dalam pertandingan. Menurutnya, faktor tersebut bukan sesuatu yang asing.

“Untuk bermain di lapangan buatan di sini saya sudah beberapa kali, tiga atau empat kali dan saya rasa bukan baru untuk saya. Jadi, saya rasa kami bisa menampilkan hasil yang terbaik saya dan teman-teman untuk pertandingan,” tuturnya.

Ricky pun lalu juga menyoroti arti penting dukungan suporter di stadion.

Dia meyakini kehadiran masyarakat Indonesia di Manila dapat menjadi energi tambahan bagi tim di lapangan.

“Tentu kehadiran pendukung nanti di stadion akan sangat membantu juga untuk kami. Saya juga tahu. banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di Manila dan mereka sudah tahu kami bermain di AFC,” tuturnya.

Leg pertama perempat final AFC Challenge League Manila Digger FC vs Dewa United malam ini.

