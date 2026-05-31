Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Manipulasi Penerimaan Ekspor Sawit Harus Diurut Tuntas, Harus Diproses Hukum

Minggu, 31 Mei 2026 – 06:55 WIB
Manipulasi Penerimaan Ekspor Sawit Harus Diurut Tuntas, Harus Diproses Hukum - JPNN.COM
Publik mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut tuntas dugaan manipulasi laporan ekspor sawit oleh sejumlah perusahaan besar. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 Mulyanto mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut tuntas dugaan manipulasi laporan ekspor sawit oleh sejumlah perusahaan besar. 

Menurut dia, minta perkara ini perlu disikapi secara hati-hati, serius, dan terukur. 

"Menkeu jangan sekedar melontarkan narasi di media. Bila memang ada bukti manipulasi itu maka sudah sewajarnya diproses hukum," kata Mulyanto dikonfirmasi JPNN, Minggu (31/5).

Baca Juga:

Kader PKS itu mengatakan persoalan  ini sebaiknya jangan sekadar jadi bahan polemik di media.

Karena itu, Menkeu perlu kolaborasi dengan aparat penegak hukum, BPKP, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan lembaga terkait lainnya untuk mengusut perkara ini secara komprehensif.  

“Ini lebih konkret", tambah Mulyanto.

Baca Juga:

Mulyanto menegaskan yang dibutuhkan publik dan pelaku usaha bukanlah kegaduhan pemberitaan, melainkan kepastian hukum yang objektif dan berbasis data yang valid. 

“Fokus utama seharusnya diarahkan pada pembuktian yang akurat, audit perdagangan yang menyeluruh, serta tindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang memang terbukti melakukan pelanggaran,” jelas dia.

Publik mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut tuntas dugaan manipulasi laporan ekspor sawit oleh sejumlah perusahaan besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dunia Usaha  sawit  Devisa  Menkeu 
BERITA DUNIA USAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp