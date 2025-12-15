Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Syariah

Manjakan Nasabah, Bank Mega Syariah Luncurkan Program Loyalitas MPC Points

Senin, 15 Desember 2025 – 12:24 WIB
Manjakan Nasabah, Bank Mega Syariah Luncurkan Program Loyalitas MPC Points - JPNN.COM
Bank Mega Syariah meluncurkan program loyalitas Membership Points Coupon (MPC) Points. Foto dok Bank Mega Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mega Syariah meluncurkan program loyalitas Membership Points Coupon (MPC) Points.

Melalui program ini, nasabah bisa memperoleh poin dari aktivitas perbankan dan transaksi pembiayaan seperti menjaga saldo bulanan di tabungan Bank Mega Syariah & bertransaksi dengan kartu pembiayaan Syariah Card.

Poin yang terkumpul dapat digunakan sebagai pembayaran dan potongan pembayaran saat bertransaksi di semua ekosistem CT Corp dan partner strategis yang bekerja sama melalui fitur QRIS di aplikasi M-Syariah dan kartu pembiayaan Syariah Card.

Nasabah bisa membuka aplikasi M-Syariah untuk mengetahui jumlah MPC Points yang didapat dan telah ditukarkan.

Marketing, Loyalty & Financial Inclusion Division Head Bank Mega Syariah Roostian Primananda berharap program ini akan meningkatkan frekuensi transaksi dan engagement nasabah.

Hal ini diharapkan berdampak signifikan terhadap kinerja bank, terutama dalam memperkuat funding dan mendorong pertumbuhan pembiayaan konsumen khususnya melalui Syariah Card.

“Dengan adanya MPC Points, aktivitas menabung dan berbelanja di Bank Mega Syariah kini memberikan nilai tambah sekaligus keuntungan langsung bagi nasabah dalam berbagai transaksi. Di satu sisi, MPC Points diharapkan akan menjadi katalis penting dalam memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan loyalitas nasabah, penguatan DPK, pertumbuhan transaksi digital, dan percepatan penggunaan Syariah Card,” ungkap Roostian.

Program loyalitas MPC Points diharapkan terus memperkuat penghimpunan dana murah Bank Mega Syariah.

Persaingan perbankan yang semakin ketat mendorong Bank Mega Syariah untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan.

TAGS   Bank Mega Syariah  Bank Mega  perbankan  QRIS 
