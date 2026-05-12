Manjakan Pelanggan, Indomaret Hadirkan FITCOMM, Fesyen yang Angkat Cerita Kehidupan

Selasa, 12 Mei 2026 – 17:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Indomaret Hadirkan FITCOMM, Fesyen yang Mengangkat Cerita Keseharian

Siapa yang tidak kenal dengan kombinasi warna merah, biru, dan kuning yang menyapa di setiap sudut jalan?

Sejak puluhan tahun lalu, Indomaret hadir memenuhi kebutuhan harian masyarakat Indonesia.

Namun kali ini, ada yang berbeda di Selasar Ground Floor Menara Indomaret, Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

Bukan sekadar tempat belanja kebutuhan harian, suasana berubah menjadi panggung mode saat brand clothing terbaru, FITCOMM, resmi diperkenalkan ke publik.

Lahir dari semangat untuk menggabungkan kenyamanan (FIT) dan keseharian (COMMon), FITCOMM hadir sebagai jawaban atas gaya hidup urban yang dinamis.

Indomaret melihat peluang besar di mana pakaian dasar (basic essentials) berkualitas tinggi kini menjadi barang yang paling dicari di gerai ritel modern.

"Perjalanan FITCOMM dimulai dari keinginan untuk memberikan lebih bagi pelanggan," Marcomm Executive PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Bastari Akmal dalam keterangannya, Selasa (12/5).