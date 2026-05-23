JPNN.com - Crypto - Exchange

Manjakan Pengguna Baru dan Lama, OSL Indonesia Gelar Kampanye Gamifikasi Kripto

Sabtu, 23 Mei 2026 – 18:49 WIB
jpnn.com, JAKARTA - OSL Indonesia secara resmi meluncurkan UPO (Untung Pakai OSL), sebuah kampanye trading dan onboarding berbasis gamifikasi untuk menghadirkan pengalaman investasi aset digital yang interaktif bagi masyarakat.

Program ini sekaligus menjadi komitmen OSL Indonesia dalam memperluas literasi keuangan digital yang aman, transparan, dan teregulasi.

Kampanye UPO menghadirkan dua aktivitas utama, yakni CryptoBox dan Trading Competition yang akan berlangsung hingga akhir Juni 2026.

Melalui aktivitas CryptoBox, pengguna baru yang menyelesaikan misi verifikasi akun (KYC), melakukan deposit minimal Rp 150.000, serta mencatatkan volume transaksi tertentu akan mendapatkan hadiah langsung sebesar Rp 50.000 tanpa diundi.

Melalui campaign ini, pengguna dapat memulai dari proses verifikasi akun, melakukan deposit pertama, hingga menyelesaikan aktivitas trading awal di platform OSL Indonesia sambil berkesempatan memperoleh hadiah dengan total nilai mencapai Rp 175.000.000.

Selain menyasar pengguna baru, kampanye UPO juga membuka kesempatan bagi pengguna lama untuk berpartisipasi dalam Trading Competition.

Peserta dapat meningkatkan cumulative trading volume selama periode campaign berlangsung guna bersaing di papan peringkat (leaderboard) dan memperebutkan total hadiah sebesar 0,1 BTC atau senilai lebih dari Rp 175 juta.

Pemenang kompetisi ini akan dinilai berdasarkan akumulasi volume transaksi (cumulative trading volume) tertinggi selama periode kampanye berlangsung.

