Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Manjakani Jalani Kami Berlayar Tur 2026

Selasa, 05 Mei 2026 – 18:18 WIB
Manjakani Jalani Kami Berlayar Tur 2026 - JPNN.COM
Manjakani, duo folk asal Pontianak. Foto: Dok. Manjakani/Demajors

jpnn.com, JAKARTA - Duo folk-pop asal Pontianak, Manjakani, mengumumkan rangkaian tur album kedua bertajuk Kami Berlayar Tur 2026.

Menjadi bagian pertama dari perjalanan tur Manjakani, rangkaian ini akan menyambangi sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat sepanjang akhir April hingga pertengahan Juni 2026.

Tur tersebut digelar dalam rangka memperkenalkan album self titled terbaru Manjakani sekaligus membawa karya-karya baru mereka lebih dekat ke berbagai pendengar lintas daerah.

Baca Juga:

Mengusung tajuk Kami Berlayar, tur itu merepresentasikan ajakan untuk bersama mengarungi samudra kehidupan melalui lagu-lagu yang berbicara tentang pengalaman manusia, relasi, kehilangan, harapan, dan perjalanan batin.

Rangkaian tur akan dimulai di Singkawang pada 30 April 2026 dan berakhir di Pontianak pada 12 Juni 2026, dengan singgahan di Sambas, Sekadau, Sintang, serta Kubu Raya.

Jadwal Kami Berlayar Tur 2026, Bagian 1 dari Manjakani:

Baca Juga:

Pada 30 April 2026 di Singkawang, 1 Mei di Sambas, 7 Mei di Sekadau, 8-9 Mei di Sintang, 12-13 Mei di Kubu Raya, dan 11–12 Juni di Pontianak.

Dalam tur itu, Manjakani berkolaborasi dengan Toko Kami, jaringan kedai kopi asal Pontianak yang telah memiliki berbagai outlet di Kalimantan Barat dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Duo folk-pop asal Pontianak, Manjakani, mengumumkan rangkaian tur album kedua bertajuk Kami Berlayar Tur 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Manjakani  Band Manjakani  Lagu Manjakani  Album Manjakani  demajors 
BERITA MANJAKANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp