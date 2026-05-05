Manjakani Jalani Kami Berlayar Tur 2026

jpnn.com, JAKARTA - Duo folk-pop asal Pontianak, Manjakani, mengumumkan rangkaian tur album kedua bertajuk Kami Berlayar Tur 2026.

Menjadi bagian pertama dari perjalanan tur Manjakani, rangkaian ini akan menyambangi sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat sepanjang akhir April hingga pertengahan Juni 2026.

Tur tersebut digelar dalam rangka memperkenalkan album self titled terbaru Manjakani sekaligus membawa karya-karya baru mereka lebih dekat ke berbagai pendengar lintas daerah.

Mengusung tajuk Kami Berlayar, tur itu merepresentasikan ajakan untuk bersama mengarungi samudra kehidupan melalui lagu-lagu yang berbicara tentang pengalaman manusia, relasi, kehilangan, harapan, dan perjalanan batin.

Rangkaian tur akan dimulai di Singkawang pada 30 April 2026 dan berakhir di Pontianak pada 12 Juni 2026, dengan singgahan di Sambas, Sekadau, Sintang, serta Kubu Raya.

Jadwal Kami Berlayar Tur 2026, Bagian 1 dari Manjakani:

Pada 30 April 2026 di Singkawang, 1 Mei di Sambas, 7 Mei di Sekadau, 8-9 Mei di Sintang, 12-13 Mei di Kubu Raya, dan 11–12 Juni di Pontianak.

Dalam tur itu, Manjakani berkolaborasi dengan Toko Kami, jaringan kedai kopi asal Pontianak yang telah memiliki berbagai outlet di Kalimantan Barat dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.