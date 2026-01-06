Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mansyur S Cerita Momen Terakhir Bersama Sang Istri

Selasa, 06 Januari 2026 – 05:15 WIB
Mansyur S Cerita Momen Terakhir Bersama Sang Istri - JPNN.COM
Penyanyi dangdut Mansyur S saat ditemui di Jakarta. Foto: Yogi Rachman/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Mansyur S membagikan kisah haru mengenai detik-detik terakhir kebersamaannya dengan sang istri, Hj. Rosidah.

Pagi itu, pedangdut 77 tahun tersebut menjalani rutinitasnya seperti biasa, yakni berolahraga.

Setiap seusai berolahraga, Mansyur S memiliki kebiasaan manis terhadap sang istri.

Baca Juga:

Dia mengaku menghampiri istrinya dan mencium keningnya tiap kali selesai berolahraga. Begitu pun tadi pagi.

"Jadi, setiap saya habis jalan, saya menghampiri dia, saya cium keningnya. Terus dia (ingin) lagi, saya cium lagi keningnya," ujar Mansyur S di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/1).

Namun, dia melihat sesuatu yang berbeda terjadi terhadap istrinya.

Baca Juga:

Saat sang keponakan mencoba menyuapi Rosidah makan, tetapi makanan tersebut tak bisa masuk.

Melihat ada yang tak beres, Mansyur S lantas langsung menghampiri sang istri.

Pedangdut Mansyur S membagikan kisah haru mengenai detik-detik terakhir kebersamaannya dengan sang istri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mansyur S  mendiang istri Mansyur S  istri Mansyur S meninggal  detik-detik  momen terakhir 
BERITA MANSYUR S LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp