Mansyur S Cerita Soal Kepergian Sang Istri

Senin, 05 Januari 2026 – 18:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Duka tengah dirasakan oleh pedangdut legendaris Mansyur S. Pasalnya atas kepergian istrinya, Hj. Rosidah.

Mansyur S menyebut mendiang Rosidah sempat mengalami drop gula hingga dirawat di rumah sakit.

Dia mengungkapkan bahwa istrinya itu memang memiliki riwayat penyakit gula.

"Terakhir ada drop gula. Jadi, pada saat kemarin dirawat ada dua minggu, gulanya drop ke angka 46, gula darahnya. Kan itu dari awal, tetapi memang awalnya memang sudah ada gula, tapi ternyata memang tidak terkontrol bagaimana, tetapi kita selalu kontrol dengan baik," ungkap Mansyur S di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/1).

Pelantun Kopi Susu itu menuturkan bahwa mendiang istrinya sempat dirawat selama dua pekan.

Pada saat itu, Hj Rosidah sudah sembuh dan diperbolehkan untuk pulang.

"Terakhir dua minggu di rumah sakit. Sudah sembuh, kemarin," beber Mansyur S.

Akan tetapi, tuhan berkehendak lain. Istri Mansyur S. mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (5/1).