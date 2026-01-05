Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Mansyur S Ungkap Kenangan Hingga Rasa Syukurnya Terhadap Mendiang Istri

Senin, 05 Januari 2026 – 21:20 WIB
Penyanyi dangdut Mansyur S saat ditemui di Jakarta. Foto: Yogi Rachman/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Mansyur S menceritakan kenangan yang paling diingatnya selama pernikahannya dengan mendiang istrinya, Hj. Rosidah.

Dia mengaku ada banyak kenangan paling berharga dan berkesan dengan mendiang istrinya selama 56 tahun kebersamaan mereka.

Namun, salah satu kenangan yang paling diingatnya adalah momen pernikahannya dengan sang istri pada tahun 1970-an silam.

"Ada satu, pada saat saya jadi mempelai tahun '70, jam 8 malam itu saya sudah dijemput untuk nyanyi. Nyanyi dijemput di suatu asrama di Cikarang. Kasihan, ditinggal dia nangis ditinggal sama suaminya yang lagi di pelaminan. Itu satu yang enggak bisa saya lupa," ujar Mansyur S di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/1).

Pedangdut 77 tahun itu pun bersyukur memiliki Rosidah sebagai sosok istrinya. 

Sebab keinginannya untuk memiliki istri yang salihah dan membina keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu dapat terwujud.

"Saya saat berkeluarga mendambakan seorang istri yang salihah, salihah, salihah. Dan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah saya dapati dari almarhumah istri saya, Hj. Rosidah binti Ismail," ucap Mansyur S.

"Saya dapat ibadahnya, mengurus anak, harus menjadi anak yang baik, anak yang berhasil. Alhamdulillah," sambungnya.

