JPNN.com - Militeriana

Mantan Ajudan Jokowi Diunggulkan dalam Bursa Calon KSAL

Minggu, 03 Mei 2026 – 21:09 WIB
Laksda Hersan. Foto: Dispen Koarmada

jpnn.com, JAKARTA - Nama Laksamana Madya (Laksdya) TNI Hersan disebut-sebut masuk dalam bursa calon Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menjelang masa pensiun Muhammad Ali. Isu ini beredar di kalangan internal TNI Angkatan Laut.

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu dinilai menjadi salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan untuk menggantikan posisi KSAL. Namanya disebut menguat dalam dinamika suksesi di tubuh TNI AL.

Hersan bukan sosok baru di lingkar kekuasaan maupun struktur strategis militer. Dia telah menempati berbagai jabatan penting sepanjang kariernya.

Pengalamannya mencakup penugasan sebagai komandan kapal perang hingga posisi strategis di Markas Besar TNI. Rekam jejak tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat namanya mencuat dalam bursa KSAL.

Sejumlah sumber di lingkungan TNI AL menyebut peluang Hersan cukup besar. Dia termasuk kandidat kuat untuk posisi KSAL.

Pengamat politik Adib Miftahul menilai Hersan memiliki kombinasi pengalaman yang tidak banyak dimiliki perwira lain di tubuh TNI.

Menurut Adib, Hersan memahami berbagai aspek penting dalam militer, mulai dari operasi tempur hingga tata kelola organisasi serta dinamika pengambilan keputusan di tingkat negara.

Dia mengatakan, kenaikan pangkat Hersan menjadi perwira tinggi bintang tiga memperkuat sinyal keterlibatannya dalam bursa suksesi KSAL.

TAGS   Laksdya TNI Hersan  Bursa Calon KSAL  calon KSAL  mantan ajudan Jokowi  Markas Besar TNI 

