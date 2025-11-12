Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mantan Arsitek Uzbekistan Digaungkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Rabu, 12 November 2025 – 06:23 WIB
Timur Kapadze digosipkan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Foto: AFC.

jpnn.com - Nama Timur Kapadze muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengisi kursi pelatih kepala Timnas Indonesia.

Posisi tersebut sedang kosong selepas berakhirnya kerja sama dengan Patrick Kluivert.

Timur Kapadze Siap Pimpin Timnas Indonesia

Media Uzbekistan Zamin menyebut bahwa pelatih berusia 44 tahun itu telah siap menerima tantangan baru di Indonesia.

Baca Juga:

Kapadze kabarnya sudah tak lagi terikat kontrak dengan Timnas Uzbekistan setelah menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pelatih.

"Saya siap memimpin Timnas Indonesia. Saat ini saya berstatus bebas dan menunggu tawaran," ucap Kapadze.

Rekam Jejak Kapadze di Uzbekistan

Kapadze bukan sosok sembarangan. Dia memainkan peran penting ketika membawa Uzbekistan mencatat sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Uzbekistan menyelesaikan babak kualifikasi putaran ketiga zona Asia dengan catatan impresif, yaitu enam kemenangan, tiga hasil imbang, serta hanya satu kekalahan. Mereka menempati posisi kedua Grup A.

Digantikan Fabio Cannavaro

Namun, meski pencapaian itu begitu monumental, federasi sepak bola Uzbekistan justru menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala.

Sosok pelatih berprestasi asal Uzbekistan dikaitkan menjadi nakhoda Timnas Indonesia.

