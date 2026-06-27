Mantan Bupati Hingga Kader PDIP di Lampung Kompak Masuk PSI

Sabtu, 27 Juni 2026 – 12:11 WIB

jpnn.com, LAMPUNG - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandar Lampung di Pondok Rimbawan.

Putra mantan presiden Joko Widodo itu datang untuk menyaksikan pelantikan para kader DPD, DPC dan DPRT sekota Bandar Lampung. Dia didampingi Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian serta Bendahara Umum DPP PSI Fenty Noverita.

Pada kesempatan itu mantan bupati hingga kader PDIP gabung ke PSI. Dalam kesempatan yang sama, Kaesang juga melakukan prosesi pemasangan jaket kepada lima mantan kepala daerah dan anggota DPRD.

Kader baru PSI itu di antaranya

1. Agung Ilmu Mangkunegara - Bupati Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024

2. Suprianto - Ketua DPW Provinsi PPP

3.Anggi Romando - Ketua DPD Lampung Barat PPP

4.Gus Mansur - Anggota DPRD periode 2019-2024 Fraksi PKB