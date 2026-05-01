Mantan Istri Diduga Menganiaya ART, Andre Taulany Beri Penjelasan Soal Gaji

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany buka suara mengenai isu dugaan penganiayaan yang dilakukan mantan istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin terhadap asisten rumah tangga (ART).

Dia mengungkapkan bahwa urusan pembayaran ART memang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, sistem penyaluran gaji terhadap ART itu dilakukan oleh Erin.

"Iya, iya. Kalau ART memang saya yang bayar, tetapi kan, saya transfer ke beliau. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART," kata Andre Taulany di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun, mantan vokalis Stinky itu enggan berkomentar ketika ditanyai soal sikap mantan istrinya terhadap para ART semasa masih bersama.

Andre Taulany khawatir komentar dirinya justru berkembang ke arah lain.

"Saya enggak mau komentar, minta maaf. Minta maaf banget, ya. Minta maaf. Nanti takutnya ke mana-mana ya," ucapnya

Selain itu, Andre Taulany enggan berkomentar mengenai kabar Erin yang diduga melakukan penganiayaan terhadap ART.

Pria berusia 51 tahun tersebut mengaku tidak tahu-menahu perihaal isu yang menyeret nama mantan istrinya tersebut.