Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Mantan Karyawan Jadi Tersangka, Fuji Masih Kesal Gara-gara Ini

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:17 WIB
Mantan Karyawan Jadi Tersangka, Fuji Masih Kesal Gara-gara Ini - JPNN.COM
Fujianti Utami Putri alias Fuji. Foto: Instagram/fuji_an

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (26/5/2026).

Dia datang bersama kuasa hukum untuk menindaklanjuti laporan kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh mantan karyawan atau admin.

Adapun mantan karyawannya tersebut ternyata telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Baca Juga:

Meski cukup lega, Fuji mengakui bahwa dirinya masih sakit hati kepada pelaku.

"Harusnya lega ya, karena dia sudah menjadi tersangka, tapi tadi pas melihat dia, karena aku enggak tahu ada dia di sini, ya rasanya tuh kayak kesal banget, kayak belum ikhlas," kata Fuji dalam tayangan Intens Investigasi.

Anak Haji Faisal itu sempat berpapasan dengan tersangka saat berada di kantor polisi.

Baca Juga:

Akan tetapi, Fuji menolak untuk bertemu apalagi berbincang dengan mantan karyawannya itu.

Dia masih merasa kesal ketika mengingat kelakuan pelaku yang sudah diberi kepercayaan selama bekerja.

Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (26/5/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fuji  Fujianti Utami Putri  Kasus Fuji  Fuji lapor polisi 
BERITA FUJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp