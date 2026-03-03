Mantan Ketua Komisi I Ungkap 5 Dampak Berlarutnya Perang Iran vs AS-Israel

jpnn.com - Ketua Komisi I DPR RI periode 2010-2017 Mahfuz Sidik menyebut lima dampak serius bakal terjadi ketika perang Iran vs AS-Israel terus belanjut.

"Ketika perang ini berlarut, maka akan timbul sejumlah dampak besar dan sangat serius," kata dia melalui keterangan persnya, Selasa (3/3).

Pertama, kata Mahfuz, terjadi kekacauan politik di kawasan Timur Tengah jika perang Iran vs AS-Israel berlarut.

Terlebih lagi, lanjutnya, saat sejumlah negara Teluk yang menjadi basis militer AS terjebak dalam dilema menyikapi serangan pembalasan dari Iran ke AS-Israel.

Diketahui, Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait.

Menurut Mahfuz, negara Teluk bisa saja membentuk front bersama AS-Israel menyerang Iran. Namun, warga lokal bisa menolak keras pembuatan aliansi itu.

"Ada risiko domestik penolakan dari warganya. Ini berpotensi memicu kekacauan politik domestik," ujarnya.

Kedua, kata dia, potensi raibnya perimbangan militer di kawasan ketika perang Iran vs AS-Israel terus berlanjut.