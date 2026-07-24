Mantan Ketum PB HMI Ditunjuk Jadi Sekjen AMPI

jpnn.com - Mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Arief Rosyid Hasan terpilih sebagai Sekjen Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sisa masa periode 2022-2027.

Arief terpilih setelah pelaksanaan Rapat Pleno IX organisasi yang dipimpin Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, Jumat (24/7) ini.

Jerry mengatakan penetapan Arief sebagai Sekjen DPP AMPI menjadi bagian dari revitalisasi kepengurusan organisasi.

Baca Juga: Pesan Jaksa Agung kepada Kuntadi Setelah Heboh Skandal Febrie

Sebab, kata dia, rapat pleno juga menyepakati penyegaran struktur kepengurusan di sejumlah bidang strategis.

"Revitalisasi juga dilakukan terhadap beberapa pengurus lainnya sebagai bagian dari penguatan organisasi," kata Jerry kepada awak media, Jumat ini.

Dia menuturkan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang organisasi kepemudaan, termasuk unsur Cipayung Plus, dipercaya mengisi jajaran kepengurusan DPP AMPI.

"Penataan kepengurusan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi semakin solid dan mampu menjawab tantangan ke depan," kata Jerry.

Menurut Jerry, revitalisasi kepengurusan tidak hanya bertujuan melakukan penyegaran struktur, tetapi juga memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program organisasi di tingkat nasional.