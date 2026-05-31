Mantan KSAD dan Menhan Ryamizard Ryacudu Tinggalkan Jejak Warisan Pengabdian Bagi Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - TNI Angkatan Darat menyatakan wafatnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, menjadi kehilangan besar bagi institusi militer dan bangsa Indonesia.

Almarhum mengembuskan napas terakhir pada usia 76 tahun di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Minggu (31/5/2026) pukul 14.03 WIB akibat sakit.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan Ryamizard merupakan sosok prajurit yang mendedikasikan hidupnya untuk negara melalui berbagai penugasan strategis, baik di lingkungan TNI maupun pemerintahan.

"Keluarga Besar TNI AD menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Beliau merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang sepanjang hidupnya menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi kepada negara," kata Donny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Ia lahir di Palembang pada 21 April 1950 dan merupakan putra Brigjen TNI Musannif Ryacudu.

Dalam karier militernya, Ryamizard menempati berbagai posisi strategis hingga dipercaya menjadi KSAD pada periode 2002-2005. Menurut Donny, di bawah kepemimpinannya TNI AD terus memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan negara.

Setelah menyelesaikan masa tugas di lingkungan militer, Ryamizard kembali mendapat amanah sebagai Menteri Pertahanan pada periode 2014-2019. Dalam jabatan tersebut, ia berperan dalam penguatan sistem pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas pertahanan negara di tengah perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.

Donny mengatakan Ryamizard dikenal di kalangan prajurit sebagai pemimpin yang tegas, berani, sederhana, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara.