Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Mantan Napiter Tasikmalaya Deklarasi Damai Jaga Keutuhan NKRI

Senin, 29 Desember 2025 – 16:53 WIB
Mantan Napiter Tasikmalaya Deklarasi Damai Jaga Keutuhan NKRI - JPNN.COM
Puluhan mantan napiter di Tasikmalaya menggelar deklarasi damai untuk menolak radikalisme dan menjaga NKRI. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, TASIKMALAYA - Puluhan mantan narapidana terorisme (napiter) yang tergabung dalam Yayasan Ansharul Islam menggelar doa bersama dan deklarasi damai menolak radikalisme dan terorisme di Kampung Ciharashas, Sumelap, Tamansari, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (28/12).

Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Doa bersama berlangsung khidmat dan diikuti oleh anggota yayasan dari berbagai wilayah di Tasikmalaya.

Baca Juga:

Ketua Yayasan Ansharul Islam, Anton Hilman, mengatakan deklarasi ini merupakan komitmen para mantan napiter untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat.

“Tujuan deklarasi ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diharapkan, khususnya bagi masyarakat,” ujar Anton.

Menurut Anton, seluruh anggota yayasan yang hadir secara tegas menyatakan penolakan terhadap paham radikalisme dan aksi terorisme.

Baca Juga:

Dia menegaskan para mantan napiter tersebut telah menyatakan kembali ke NKRI dan siap berperan aktif menjaga ketertiban sosial.

Sementara itu, anggota Yayasan Ansharul Islam, Gilang Taufiq, berharap deklarasi tersebut dapat menjadi awal kontribusi positif bagi masyarakat.

Puluhan mantan napiter di Tasikmalaya menggelar deklarasi damai untuk menolak radikalisme dan menjaga NKRI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mantan napiter  keutuhan NKRI  deklarasi damai  doa bersama 
BERITA MANTAN NAPITER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp