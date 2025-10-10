Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mantan Pemain Irak Bongkar Strategi untuk Menumpas Timnas Indonesia

Jumat, 10 Oktober 2025 – 10:49 WIB
Duel Timnas Indonesia (jersei merah) vs Irak (jersei putih). Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Irak tampaknya benar-benar siap untuk menghadapi Timnas Indonesia pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Mantan pemain Timnas Irak, Bassam Raouf, bahkan sudah memberikan bocoran strategi yang bisa menjadi kunci untuk menumbangkan Skuad Garuda.

Menurut Raouf, Irak berada dalam posisi yang lebih diuntungkan. Pasalnya, Indonesia baru saja menelan kekalahan menyakitkan 2-3 dari Arab Saudi.

Kondisi itu membuat Indonesia belum sepenuhnya stabil di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert.

"Para pemain Irak harus fokus pada hal yang sangat penting, yaitu mencetak gol cepat," ujar Raouf dikutip dari WinWin.

Gol Cepat dan Bola Mati Jadi Senjata

Raouf menilai mencetak gol cepat akan menjadi kunci utama untuk menekan mental pemain Timnas Indonesia.

Dia percaya hal itu bisa diwujudkan dengan memanfaatkan situasi bola mati dan umpan silang, dua senjata yang kerap menjadi kekuatan utama Irak.

"Irak punya banyak pemain yang unggul dalam duel udara," jelasnya.

