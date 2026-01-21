Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Mantan PM Korsel Dijatuhi Hukuman 23 Tahun Penjara

Rabu, 21 Januari 2026 – 18:05 WIB
Mantan PM Korsel Dijatuhi Hukuman 23 Tahun Penjara
Bendera Korea Selatan (ANTARA/pixabay.com)

jpnn.com - SEOUL - Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo dijatuhi hukuman 23 tahun penjara, Rabu (21/1).

Han dinilai berperan penting dalam pemberontakan terkait pemberlakuan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024 dan tindakan berikutnya secara hukum merupakan bentuk pemberontakan.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa khusus Cho Eun-suk yang meminta hukuman 15 tahun penjara atas dakwaan membantu pemimpin pemberontakan, berperan kunci, dan memberikan kesaksian palsu.

Hakim ketua Lee Jin-gwan memerintahkan supaya Han langsung ditahan, dengan alasan kekhawatiran terdakwa dapat menghilangkan barang bukti.

Pengadilan menyatakan Han ikut dalam pemberontakan dengan mengusulkan agar Yoon menggelar rapat kabinet sebelum menetapkan dekret darurat militer.

Han tidak menyampaikan penolakan dalam rapat kabinet dan dinilai mendorong menteri dalam negeri saat itu menindaklanjuti perintah Yoon memutus listrik dan air ke media kritis.

Hakim mengatakan Han memiliki kewajiban konstitusional sebagai perdana menteri yang memperoleh legitimasi demokratis untuk menjaga dan menegakkan Undang-Undang Dasar.

Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo dijatuhi hukuman 23 tahun penjara

Sumber ANTARA

TAGS   Mantan PM Korsel  Penjara  Darurat militer  Han Duck-soo  Korea Selatan 

