Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup

Kamis, 19 Februari 2026 – 15:50 WIB
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup - JPNN.COM
Arsip foto - Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com - SEOUL - Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol divonis penjara seumur hidup atas upaya yang gagal memberlakukan kudeta militer pada 2024.

Yoon dijatuhi penjara seumur hidup oleh Pengadilan Korsel pada Kamis (19/2).

Dalam putusan pertama kasus ini, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Yoon bersalah karena memimpin pemberontakan melalui upaya pemberlakuan darurat militer, tetapi menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati yang direkomendasikan oleh jaksa khusus.

Baca Juga:

Pengadilan menegaskan bahwa perintah darurat militer tersebut sama dengan pemberontakan karena mantan presiden berusaha melumpuhkan Majelis Nasional dengan mengirimkan pasukan ke kompleks parlemen.

Selain itu, pengadilan berulang kali menekankan bahwa inti dari kasus ini adalah pengerahan pasukan Yoon ke Majelis Nasional.

Sidang tersebut dihadiri oleh mantan presiden yang dipenjara dan disiarkan langsung di televisi nasional. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeo divonis penjara seumur hidup atas upaya yang gagal memberlakukan kudeta militer pada 2024

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yoon Suk Yeol  Mantan Presiden  Penjara  Kudeta militer 
BERITA YOON SUK YEOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp