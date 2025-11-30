Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Mantan Vokalis Edane, Ecky Lamoh Meninggal Dunia di Yogyakarta

Minggu, 30 November 2025 – 12:22 WIB
Ecky Lamoh, mantan vokalis Elpamas dan Edane. Foto: Instagram/eckylamoh_real

jpnn.com, YOGYAKARTA - Musikus Ecky Lamoh dikabarkan meninggal dunia di Yogyakarta pada Minggu (30/11) dini hari.

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh anaknya, Pohachie Ariani kepada awak media.

Ecky Lamoh mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dalam usia 64 tahun.

Jenazah Ecky Lamoh disemayamkan di Rumah Duka RS. Panti Rapih Yogyakarta. Pihak keluarga sedang mempersiapkan prosesi penghormatan terakhir untuk rocker tersebut.

Sebelum berpulang, Ecky Lamoh dikabarkan berjuang melawan penyakit komplikasi. Sejumlah rekan musisi sempat menggalang dana untuk biaya pengobatan Ecky Lamoh.

Pemilik nama asli Alexander Theodore Lamoh itu merupakan seorang penyanyi atau vokalis kenamaan.

Semasa hidup, Ecky Lamoh pernah menjadi vokalis band rock, Elpamas dan Edane.

Dia dikenal karena memiliki teknik suara yang tinggi, serak, dan energik.

TAGS   Ecky Lamoh  Ecky Lamoh meninggal dunia  Edane  Elpamas 

