Mantan Wali Kota Batam Gabung PSI, Meriah

Minggu, 23 November 2025 – 17:16 WIB
Ketua Harian PSI Ahmad Ali (kiri) dan Muhammad Rudi (dua dari kiri) saat menghadiri Rakorwil PSI di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (22/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - KEPRI - Mantan Wali Kota Batam dua periode dan eks calon gubernur Kepulauan Riau Muhammad Rudi menyatakan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu terjadi saat Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PSI di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (22/11).

Kehadirannya disambut meriah oleh seluruh kader dan pengurus wilayah, menandai babak baru dalam penguatan struktur PSI di Batam dan Kepri.

Bergabungnya Rudi bukan sekadar penambahan nama besar, tetapi menjadi bukti nyata bahwa gaya politik PSI telah menjadi magnet bagi para tokoh daerah. 

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali kembali menegaskan bahwa kekuatan besar PSI hari ini tidak terlepas dari konsistensi kerja, strategi yang tajam, serta keberanian tampil berbeda.

“Gerak cepat, cara berpolitik yang strategis, dan pengalaman panjang Mas Rudi memperkuat jajaran PSI. Inilah energi baru dibutuhkan PSI untuk kemenangan 2029,” kata Ahmad Ali di Rakorwil PSI Kepulauan Riau, Sabtu (22/11).

Dia menambahkan bahwa selama ini banyak tokoh politik mencari rumah baru karena jenuh dengan pola partai-partai lama yang elitis, lambat, dan tidak lagi mewakili aspirasi rakyat.

Menurutnya, PSI hadir sebagai alternatif yang lebih visioner, profesional, dekat dengan masyarakat, dan bekerja dengan data serta gagasan nyata.

