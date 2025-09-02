Mantan Wamenaker Noel Klaim Tidak Tahu Sultan Irvian Bobby Mahendro

Selasa, 02 September 2025 – 19:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) diperiksa pertama kalinya pascaditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.

Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer mengaku tidak mengetahui Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM).

“Saya enggak tahu kalau soal itu,” ujar Ebenezer setelah diperiksa KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Sabtu (23/8), menjelaskan Ebenezer mendapatkan uang Rp 3 miliar dan satu unit kendaraan roda dua atau motor setelah berbincang dengan Irvian Bobby.

“Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM: ‘Saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?’” kata Setyo.

“Kemudian IBM membelikan, dan kirim ke rumahnya IEG, satu Ducati,” ujarnya.

Setyo menjelaskan pembelian satu motor Ducati tersebut dilakukan secara off the road atau tanpa surat-surat.

Oleh sebab itu, kata dia, KPK menduga cara pembelian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan transaksi.