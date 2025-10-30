Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mantap, 12 Startup Jebolan Pertamuda Langsung Teken MoU dengan Investor

Kamis, 30 Oktober 2025 – 20:13 WIB
Mantap, 12 Startup Jebolan Pertamuda Langsung Teken MoU dengan Investor - JPNN.COM
Acara penandatangan MoU antara Direktur Utama PT Supra Teknologi Plastik Mochamad Tibiyani dengan Orionex, salah satu startup peserta Pertamuda Seed and Scale 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 12 startup peserta Pertamuda Seed and Scale 2025 langsung menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor di atas panggung setelah penganugerahan pemenang TOP 3 yang digelar di Yogyakarta, Selasa 28 Oktober 2025.

Ide inovasi perusahaan rintisan ini dinilai efektif untuk dikembangkan dan memiliki dampak untuk energi keberlanjutan.

"Penandatanganan MoU ini membuktikan program Pertamuda Seed & Scale 2025 yang diinisiasi PT Pertamina (Persero), tak sekedar kompetisi, namun menjadi inkubator yang konkrit mempertemukan inovator muda dengan investor dan berkontribusi bagi keberlanjutan energi," jelas Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Kamis (30/10).

Baca Juga:

Adapun 12 startup yang mendapatkan kesempatan tersebut, yakni Raih Asa, Orionex, Vityuu, Airris Technology, Drillytics, Vorione, MiBi-Tech, Global Tani Solution, Agristec, Embio, Terangin, dan NauticalNature.

Salah satu investor, Mochamad Tibiyani selaku Direktur Utama (Dirut) PT Supra Teknologi Plastik mengungkapkan alasan dirinya bersedia menandatangani MoU tersebut dengan para peserta yang masih sangat baru di dunia startup.

“Bisnis saya adalah membeli perusahaan, talent seeker. Saya tidak melihat produknya, tetapi melihat soul atau jiwa anak-anak itu dalam memvisualisasikan bisnis yang ia geluti. Kalau punya soul, maka saya akan pilih. Tentunya secara personal dia punya nyawa di bisnis yang dia jalani,” ujarnya.

Baca Juga:

PT Supra Teknologi Plastik melakukan penandatanganan MoU dengan empat startup sekaligus, yakni Airris technology, Drillytics, Vityuu, dan Orionex Solusi Digital.

Dia mengaku empat startup ini selain masih sejalan dengan bisnis yang saat ini sedang ia geluti.

12 startup peserta Pertamuda Seed and Scale 2025 langsung menandatangani MoU dengan investor setelah penganugerahan TOP 3 yang digelar di Yogyakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamuda Seed and Scale  Pertamuda  startup  Mou  Nota Kesepahaman  Pertamina  investor 
BERITA PERTAMUDA SEED AND SCALE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp