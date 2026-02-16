Mantap! 15,45 Ton Ubur-Ubur Kepulauan Buton Sultra Sukses Tembus Pasar Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Komoditas perikanan asal Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara, resmi menembus pasar internasional.

Sebanyak 15,45 ton ubur-ubur dikirim ke Tiongkok dalam kegiatan ekspor perdana yang dilakukan PT Triko Bina Nusantara melalui Pelabuhan Murhum Baubau.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, M.Ling yang secara resmi melepas ekspor tersebu menyampaikan apresiasinya atas sinergi lintas instansi yang terbangun.

Wagub Hugua menilai peran Bea Cukai Kendari sangat strategis dalam memastikan seluruh proses ekspor berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Menurut Hugua, ekspor perdana ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Dia menyebut penguatan ekspor berbasis potensi daerah merupakan wujud nyata implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Kendari Taufik Sapto Harsono menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung pelaku usaha daerah untuk menembus pasar internasional.

Taufik mengatakan Bea Cukai tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga memberikan pelayanan optimal agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan tepat waktu.