JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mantap, 1.794 Karton Sarung Tangan Asal Gunung Kidul Tembus Pasar Amerika Serikat

Rabu, 20 Agustus 2025 – 16:56 WIB
Mantap, 1.794 Karton Sarung Tangan Asal Gunung Kidul Tembus Pasar Amerika Serikat - JPNN.COM
PT Woneel Midas Leather, salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan Bea Cukai Yogyakarta berhasil mengekspor 1.794 karton produk sarung tangan ke Amerika Serikat. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, GUNUNG KIDUL - PT Woneel Midas Leather kembali berhasil menembus pasar internasional.

Perusahaan yang berlokasi di Semin, Kabupaten Gunung Kidul ini mengekspor 1.794 karton produk sarung tangan (gloves) ke Los Angeles, Amerika Serikat.

Adapun nilai ekspor tersebut mencapai USD 543.612 atau setara Rp 8,85 miliar.

Ekspor berlangsung pada 4–8 Agustus 2025 dengan total 1.794 karton sarung tangan.

Produk dikirim melalui dua jalur, yakni jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, serta jalur udara melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dalam proses pengiriman, Bea Cukai Yogyakarta turut berperan penting dengan memberikan layanan asistensi dan pengawasan.

Dukungan tersebut mencakup pemenuhan regulasi, kelengkapan dokumen ekspor, hingga pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut sebelum diberangkatkan ke pelabuhan muat.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta Riri Riani menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kegiatan ekspor.

PT Woneel Midas Leather merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan Bea Cukai Yogyakarta

