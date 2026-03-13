Mantap! 18 Ton Tuna dan Balobo Asal Maluku Berhasil Tembus Pasar Jepang

jpnn.com, AMBON - PT Amy Pacific Morotai melepas ekspor komoditas perikanan, berupa frozen yellowfin tuna dan frozen balobo (pelagic fish) sebanyak 922 karton atau 18 ton dengan tujuan Jepang.

Pelepasan ekspor berlangsung di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon pada Kamis (12/3).

Ekspor ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya dilakukan pengiriman sampel produk ke pasar Jepang.

Keberhasilan tahap awal tersebut membuka peluang bagi PT Amy Pacific Morotai untuk merealisasikan pengiriman komersial dalam skala yang lebih besar, sekaligus menandai meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas komoditas perikanan asal Maluku.

Keberhasilan pelaksanaan ekspor ini pun tidak terlepas dari dukungan Tim Percepatan Ekspor yang merupakan kolaborasi lintas instansi, yakni Bea Cukai Ambon, BPPMHKP Ambon, Karantina Maluku, dan Disperindag Provinsi Maluku.

Kepala Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan M. menyampaikan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mendukung kelancaran proses ekspor serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

“Ekspor ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antarinstansi dapat membuka peluang yang lebih besar bagi komoditas perikanan Maluku untuk menembus pasar internasional," kata Farid dalam keterangannya, Jumat (13/3).

Dia menegaskan Bea Cukai Ambon akan terus mendukung dan mendampingi pelaku usaha agar kegiatan ekspor dapat berlangsung secara berkelanjutan.