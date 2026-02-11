Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mantap! 1.987 Karton Tas PT Komitrando Emporio dari DIY Tembus London hingga New York

Rabu, 11 Februari 2026 – 16:11 WIB
PT Komitrando Emporio dari Banguntapan, Bantul, DIY sukses mengekspor 1.987 karton tas ke berbagai tujuan, termasuk London hingga New York. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Komitrando Emporio sukses mengekspor 1.987 karton tas ke berbagai negara tujuan dengan nilai devisa lebih dari Rp 2 miliar.

Pengiriman dilakukan pada 30 Januari hingga 3 Februari 2026 dari Banguntapan, Bantul, menggunakan 13 kontainer melalui Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Soekarno-Hatta menuju London, Tiongkok, Meksiko, serta sejumlah kota di Amerika Serikat seperti New York, Savannah, dan San Fransisco.

Terkait ini, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta Riri Riani menyampaikan pihaknya hadir sebagai trade facilitator dan industrial assistance untuk memastikan seluruh proses ekspor berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pendampingan kami berikan mulai dari pemenuhan regulasi hingga pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut sebelum diberangkatkan ke pelabuhan muat,” kata Riri Riani dalam keterangannya, Rabu (11/2).

PT Komitrando Emporio merupakan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat di Provinsi D.I. Yogyakarta yang bergerak di bidang produksi tekstil, khususnya tas.

Produk yang dihasilkan antara lain purse, bucket bag, mini backpack, tote bag, dan handbag.

Riri menyampaikan status Kawasan Berikat memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan, seperti penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN dan/atau PPNBM, serta efisiensi waktu pengiriman karena tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di pelabuhan atau bandara.

“Fasilitas ini dirancang untuk mendorong peningkatan ekspor dan memperkuat industri dalam negeri agar semakin kompetitif di pasar global,” terangnya.

