Mantap! 2 Perusahaan di Papua Ini Sukses Ekspor Perdana Komoditas Perikanan Sorong

jpnn.com, SORONG - Dua perusahaan di wilayah Papua, yakni PT Indoprima Utama Mina dan CV Putra Raja Bahari berhasil merealisasikan ekspor perdana komoditas perikanan unggulan ke pasar internasional pada Februari 2026.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Sorong Anggra Noviansyah menyampaikan keberhasilan ekspor ini merupakan wujud nyata sinergi dan pendampingan aktif pihaknya kepada pelaku usaha.

“Kami tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan asistensi menyeluruh agar perusahaan memahami ketentuan kepabeanan dan siap menembus pasar ekspor,” kata Anggra dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Ekspor perdana pertama dilaksanakan PT Indoprima Utama Mina dengan komoditas ikan tenggiri beku sebanyak 26 ton pada 21 Februari 2026.

Pengiriman tersebut ditujukan ke Tiongkok dengan nilai devisa mencapai USD 46.500 atau sekitar Rp 700 juta.

Komoditas ini menjadi salah satu produk perikanan unggulan Papua yang memiliki daya saing di pasar global.

Anggra mengatakan capaian tersebut membuktikan potensi perikanan Papua sangat besar apabila didukung dengan kepatuhan regulasi dan kesiapan administrasi.

Dia menegaskan pihaknya akan terus memberikan pendampingan agar keberlanjutan ekspor dapat terjaga dan meningkat.