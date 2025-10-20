Mantap! Bank Mandiri Kembali Raih Gelar Best Bank in Indonesia versi Global Finance

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan gelar Best Bank in Indonesia dalam ajang bergengsi Global Finance World’s Best Bank Awards 2025.

Pencapaian ini menjadi kali kedua secara berturut- turut bagi bank bersandi saham BMRI, sekaligus menegaskan komitmen dan sinergi kuat antara Bank Mandiri, pemerintah, serta masyarakat dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Penghargaan ini diraih berkat keberhasilan Bank Mandiri dalam menunjukkan kinerja keuangan yang solid, didukung oleh pertumbuhan aset yang kuat, penguatan ekosistem bisnis, serta inovasi digital yang masif dan konsisten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain keunggulan strategis dan kinerja yang unggul dibanding para pesaing, kemampuan Bank Mandiri dalam berinovasi secara berkelanjutan serta beradaptasi terhadap dinamika pasar menjadi aspek penting dalam penilaian penghargaan bergengsi ini.

Kinerja positif Bank Mandiri secara bank only hingga Agustus 2025 tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 10,7 persen year on year (yoy) menjadi Rp 1.353 triliun, melampaui rata- rata industri yang tumbuh 7,5 persen.

Fokus ekspansi pada pembiayaan produktif turut mendorong pertumbuhan tersebut dengan kredit mikro produktif mencapai Rp 99,1 triliun atau naik 11,1 persen yoy, serta kredit pemilikan rumah (KPR) meningkat 11,5 persen yoy menjadi Rp 68,3 triliun.

Pencapaian ini ditopang oleh kualitas aset yang tetap solid, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) di level 1,08 per Agustus 2025, jauh di bawah rata-rata industri, serta coverage ratio yang tinggi.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 10,2 persen yoy menjadi Rp 1.435 triliun dengan porsi dana murah (CASA) mencapai 76,4 persen pada delapan bulan pertama 2025.

Capaian tersebut menegaskan kemampuan Bank Mandiri dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan.