Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Mantap, Keripik Singkong Malang Produk UMKM Lokal Sukses Menjangkau Pasar Global

Jumat, 09 Januari 2026 – 09:58 WIB
Mantap, Keripik Singkong Malang Produk UMKM Lokal Sukses Menjangkau Pasar Global - JPNN.COM
Keripik singkong Malang produk UMKM lokal, PT Airafood Sejahtera Bersama (ASB), sukses menjangkau pasar global, salah satunya Korea Selatan dan negara lainnya segera menyusul. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - PT Airafood Sejahtera Bersama (ASB) yang berawal dari pengolahan singkong lokal Kabupaten Malang kini tumbuh sebagai UMKM yang konsisten mengembangkan produk keripik singkong bernilai tambah.

Melalui proses produksi mandiri dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk Bea Cukai Malang, usaha ini perlahan memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri, termasuk Korea Selatan.

Usaha ini dirintis Juli Iswandi, mantan karyawan swasta yang memutuskan berwirausaha setelah 13 tahun berkarier.

Baca Juga:

“Saya merasa perlu tantangan baru dalam hal pekerjaan, perlu menambah keberkahan bagi orang lain atau memberi manfaat bagi sesama melalui wirausaha,” kata Juli Iswandi.

Setelah mencoba berbagai bidang usaha, Juli memilih mengolah singkong karena melihat potensi besar hasil pertanian lokal Malang yang kerap anjlok saat panen raya.

PT ASB resmi berdiri pada 26 Desember 2015 dengan visi memberi nilai tambah bahan baku lokal.

Baca Juga:

Kini, bersama 12 karyawan, perusahaan memproduksi keripik singkong berbahan baku 100 persen lokal dari Kabupaten Malang.

“Dengan cita rasa autentik dan sentuhan lokal, keripik singkong kami menjadi pilihan favorit masyarakat,” kata Juli.

Keripik singkong Malang produk UMKM lokal, PT ASB sukses menjangkau pasar global, salah satunya Korea Selatan dan negara lainnya segera menyusul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   produk UMKM  UMKM lokal  UMKM  keripik singkong  ekspor  pasar global  Bea Cukai 
BERITA PRODUK UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp