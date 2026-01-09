Mantap, Keripik Singkong Malang Produk UMKM Lokal Sukses Menjangkau Pasar Global

jpnn.com, MALANG - PT Airafood Sejahtera Bersama (ASB) yang berawal dari pengolahan singkong lokal Kabupaten Malang kini tumbuh sebagai UMKM yang konsisten mengembangkan produk keripik singkong bernilai tambah.

Melalui proses produksi mandiri dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk Bea Cukai Malang, usaha ini perlahan memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri, termasuk Korea Selatan.

Usaha ini dirintis Juli Iswandi, mantan karyawan swasta yang memutuskan berwirausaha setelah 13 tahun berkarier.

“Saya merasa perlu tantangan baru dalam hal pekerjaan, perlu menambah keberkahan bagi orang lain atau memberi manfaat bagi sesama melalui wirausaha,” kata Juli Iswandi.

Setelah mencoba berbagai bidang usaha, Juli memilih mengolah singkong karena melihat potensi besar hasil pertanian lokal Malang yang kerap anjlok saat panen raya.

PT ASB resmi berdiri pada 26 Desember 2015 dengan visi memberi nilai tambah bahan baku lokal.

Kini, bersama 12 karyawan, perusahaan memproduksi keripik singkong berbahan baku 100 persen lokal dari Kabupaten Malang.

“Dengan cita rasa autentik dan sentuhan lokal, keripik singkong kami menjadi pilihan favorit masyarakat,” kata Juli.