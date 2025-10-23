Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mantap! Kinerja APBN dari Sektor Kepabeanan & Cukai Tetap Terjaga hingga September 2025

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:15 WIB
Mantap! Kinerja APBN dari Sektor Kepabeanan & Cukai Tetap Terjaga hingga September 2025 - JPNN.COM
Kinerja APBN dari sektor kepabeanan dan cukai tetap terjaga hingga September 2025. Adapun realisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai hingga September 2025 mencapai Rp 221,3 triliun atau 73,4 persen dari target APBN. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2025 tetap terjaga.

Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan realisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai hingga September 2025 mencapai Rp 221,3 triliun atau 73,4 persen dari target APBN.

Baca Juga:

Realisasi ini tumbuh sebesar 7,1 persen (yoy) yang didorong penerimaan dari bea keluar dan cukai.

“Secara umum, penerimaan kepabeanan dan cukai mampu tumbuh didorong peningkatan aktivitas impor barang modal dan investasi, serta menjaga produksi cukai hasil tembakau,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Dari segi pengawasan, Budi mengungkapkan hasil penindakan rokok ilegal dan narkotika hingga September 2025 menunjukkan kinerja positif, terutama dalam hal efektivitas.

Baca Juga:

Dalam kurun waktu tersebut, penindakan rokok ilegal telah mencapai 816 juta batang dan penindakan narkotika mencapai 11,1 ton.

Penindakan rokok ilegal didominasi rokok berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos), sedangkan penindakan narkotika didominasi sabu-sabu dan ganja.

Kinerja APBN hingga September 2025 tetap terjaga. Realisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai hingga September 2025 mencapai 73,4 persen

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kinerja APBN  Kepabeanan  Cukai  Budi Prasetiyo  APBN  rokok ilegal  Narkotika  Bea Cukai 
BERITA KINERJA APBN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp