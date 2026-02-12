Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mantap! Minuman Ringan Produksi Perusahaan dari Karimun Sukses Tembus Pasar Singapura

Kamis, 12 Februari 2026 – 13:37 WIB
Mantap! Minuman Ringan Produksi Perusahaan dari Karimun Sukses Tembus Pasar Singapura
Perusahaan dari Karimun, PT Inmas Sunshine sukses membawa minuman ringan (soft drink) hasil produksinya menembus pasar Singapura lewat ekspor perdana pada Senin (9/2). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KARIMUN - PT Inmas Sunshine sukses membawa minuman ringan (soft drink) hasil produksinya menembus pasar Singapura lewat ekspor perdana pada Senin (9/2).

Melalui pelabuhan PT Karimun Marine Shipyard, sebanyak 2.424 karton soft drink diekspor ke Negeri Singa dengan nilai ekspor SGD 15.756 atau senilai Rp 208.830.024.

PT Inmas Sunshine merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi minuman ringan dan berlokasi di Pulau Karimun yang banyak menyerap tenaga kerja lokal sekitar 164 pekerja dan membantu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Karimun.

Baca Juga:

Selain diekspor, produk PT Inmas Subshine juga dijual di dalam negeri.

Khusus eksportasi, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun berperan aktif dalam mendampingi importasi dan membantu kelancaran arus barang untuk memenuhi kebutuhan produksi PT Inmas Sunshine, antara lain berupa bahan baku, kaleng kemasan, dan lain sebagainya.

"Ekspor perdana pada tahun 2026 ini diharapkan menjadi langkah awal PT Inmas untuk meningkatkan produksi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi skala lokal dan nasional," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Tri Wahyudi yang mendampingi pelaksanaan ekspor perdana tersebut.

Baca Juga:

Dia juga memberikan apresiasi kepada PT Inmas Sunshine yang telah sukses melaksanakan ekspor perdana dan membangun sinergi yang baik dengan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.

"Bahwa sinergisitas yang dibangun oleh pelaku usaha dan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun akan senantiasa kami giatkan agar dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Karimun," kata Tri. (mrk/jpnn)

Perusahaan dari Kabupaten Karimun, PT Inmas Sunshine berhasil melakukan ekspor perdana sebanyak 2.424 karton minuman ringan (soft drink) ke Singapura

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

TAGS   ekspor  soft drink  minuman ringan  Karimun  Pasar Singapura  Bea Cukai 
