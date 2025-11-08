Mantap! Pelindo Borong Lima Penghargaan di ICCS Summit 2025

Sabtu, 08 November 2025 – 07:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berhasil mendapatkan lima penghargaan di ajang Indonesia Corporate Communication and Sustainability (ICCS) Summit) 2025.

Pelindo meraih empat gelar juara dua dalam kategori Keberlanjutan (Sustainability Category), masing-masing untuk subkategori Small Medium Enterprises (Program Gedor Ekspor), Community Involvement & Development bidang Kesehatan (Program Sahabat Inspiratif) dan Community Involvement & Development bidang Lingkungan (Program Carbon Village Pelindo), serta Creating Shared Value (Program Port Tourism).

Sementara di kategori Komunikasi (Communication Category), perwakilan Pelindo, Muhammad Ikbal, menyabet juara tiga untuk subkategori Best Content Creator.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin mengapresiasi penyelenggaraan ICCS Summit yang dinilainya menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, berinovasi, dan berkolaborasi antar-BUMN.

“Ajang ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja komunikasi dan keberlanjutan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah,” ujar Ali dalam keterangannya, Jumat (7/11).

Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pelindo untuk semakin konsisten menjalankan program sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat

Ali menyebut fokus utama TJSL Pelindo adalah bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

“Ketiganya kami jalankan dengan pendekatan kolaboratif agar manfaatnya berkelanjutan dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional,” ujarnya.