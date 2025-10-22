Mantap! Pertamina Boyong 9 Penghargaan di Ajang SSON Award Asia 2025

Rabu, 22 Oktober 2025 – 16:57 WIB

jpnn.com, SINGAPURA - PT Pertamina (Persero) kembali mencatatkan apresiasi internasional.

Melalui Fungsi Shared Service (SS), Pertamina memboyong 9 penghargaan pada Shared Services & Outsourcing Network (SSON) Impact Award Asia 2025.

Ajang yang mengusung tema 'Reinventing GBS as a Business Enabler for an AI-Powered, Hyper-Digital Future' berlangsung pada 13–16 Oktober 2025.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) M. Erry Sugiharto menegaskan Pertamina terus berkomitmen mendukung operasional bisnis seluruh entitasnya.

“Pertamina juga aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan SSON 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan peran Shared Services Pertamina menuju Best in Class Global Business Services," kata Erry dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Menurut Erry, hal ini selaras dengan semangat Energizing Resilience, di mana Shared Services berperan sebagai tulang punggung operasional bisnis dengan mengedepankan transformasi digital guna mendukung Strategi Pertumbuhan Ganda Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan SSON Impact Award Asia merupakan platform global yang berfokus pada praktik unggulan di bidang Shared Services dan Global Business Services.

Ajang ini memberikan apresiasi kepada organisasi yang berhasil menunjukkan inovasi di bidang tersebut.