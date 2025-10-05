Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Mantap, Pertamina Grand Prix of Indonesia Angkat Citra Lombok di Mata Dunia

Minggu, 05 Oktober 2025 – 19:56 WIB
Mantap, Pertamina Grand Prix of Indonesia Angkat Citra Lombok di Mata Dunia
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 semakin memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Kesuksesan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 kembali menjadi sorotan dunia.

Tak hanya menghadirkan aksi para pembalap terbaik, ajang ini juga memberi dampak besar terhadap citra pariwisata Lombok di kancah internasional. 

Keindahan pantai, keramahan masyarakat, serta kekayaan kuliner menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara yang datang menonton langsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

 Salah satunya adalah Angela, wisatawan asal Spanyol yang datang bersama rombongan Bali Supermodel. 

“Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun ini sangat spesial bagi kami. Kami datang dalam grup besar dan ini pengalaman yang luar biasa. Pemandangan Lombok luar biasa indah, dan orang-orang Indonesia sangat ramah,” ujar Angela. 

Angela mengaku sudah dua kali menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika dan selalu terkesan dengan atmosfernya.

 “Saya penggemar Marquez, juga Pedro Acosta karena kami sama-sama dari Murcia. Tapi yang paling saya suka di sini bukan hanya balapannya, tapi juga makanannya, sate ayam, nasi goreng, mie goreng, semuanya enak banget! Tahun depan saya pasti akan datang lagi,” kata Angela antusias. 

Senada disampaikan Luca Moretti, wisatawan asal Italia yang datang langsung untuk mendukung tim dari negaranya. 

Pertamina Grand Prix of Indonesia semakin memperkuat citra Indonesia di mata dunia

