Mantap! Perusahaan di Ngawi Lepas Ekspor Satu Kontainer Produk Mainan ke Los Angeles

jpnn.com, NGAWI - PT Royal Regent Manufacturing melepas ekspor satu kontainer produk mainan ke Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu (22/4).

Produk mainan sejumlah 7.490 buah tersebut bernilai ekspor USD 19.931.

PT Royal Regent Manufacturing merupakan produsen berbagai mainan anak dengan merek antara lain Seasons, Big Time Toys, Strottman, 360 Toys, Casdon, Zuru, Buzz Bee Toys, Tigerhead, Masterkidz, Takaratomi, Sky Castle, dan lainnya.

Baca Juga: Bea Cukai Kediri Hadiri Pemusnahan BKC Ilegal Hasil Operasi Gabungan Sepanjang 2025

Perusahaan ini menerima fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan Bea Cukai Madiun dan Kanwil Jawa Timur II.

Hingga saat ini, PT Royal Regent Manufacturing telah menyerap sekitar 800 tenaga kerja.

Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring dengan ekspansi usaha.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Muhamad Lukman yang hadir dalam acara pelepasan ekspor tersebut mengatakan menyampaikan pemberian fasilitas kawasan berikat bertujuan untuk mendukung ekspor sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara dalam mendorong industri dalam negeri agar mampu memproduksi barang untuk pasar ekspor.

“Sebagai penerima fasilitas kawasan berikat, perusahaan mendapatkan beberapa kemudahan seperti pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Diharapkan dari fasilitas ini ekonomi daerah dapat semakin tumbuh,” ujar Muhamad Lukman dalam keterangannya, Jumat (24/4).