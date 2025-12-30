Mantap, Safety Vest Salatiga Tembus Pasar Amerika Serikat

jpnn.com, SALATIGA - Perusahaan asal Salatiga, PT Shunfa Safety Technology Indonesia sukses mengekspor perdana 848 karton produk safety vest ke pasar Amerika Serikat (24/12).

Pada ekspor perdana ini, menandai langkah awal PT Shunfa Safety Technology Indonesia dalam menembus pasar global.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Mochamad Syuhadak, menyampaikan ekspor perdana ini merupakan capaian yang membanggakan dan menjadi bukti nyata sinergi antara Bea Cukai dan dunia usaha.

“Keberhasilan ekspor perdana ini menunjukkan bahwa industri dalam negeri memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional,” ujar Syuhadak.

PT Shunfa Safety Technology Indonesia juga telah membuktikan produk hasil industri dalam negeri mampu memenuhi standar kualitas dan keselamatan internasional.

Hal ini menjadi indikator produk nasional memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri dan layak bersaing di pasar global.

Sebelumnya, Bea Cukai juga memberikan fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Shunfa Safety Technology Indonesia.

“Fasilitas ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan serta insentif kepabeanan dan perpajakan, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan perluasan pasar ekspor,” jelas Syuhadak.