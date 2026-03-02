Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Mantap! Tuna Olahan Papua Mendunia Berkat Ekspor Langsung dari Jayapura

Senin, 02 Maret 2026 – 16:09 WIB
Mantap! Tuna Olahan Papua Mendunia Berkat Ekspor Langsung dari Jayapura
Pelepasan ekspor perdana 17,8 ton tuna olahan ke Los Angeles, Amerika Serikat, yang dilaksanakan PT Chen Woo Fishery Jayapura di Area Lini I Pelabuhan Jayapura, Selasa (24/02). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAYAPURA - Potensi perikanan Papua selama ini kerap terkendala akses pasar.

Belum optimalnya jalur ekspor langsung dari daerah membuat hasil perikanan Papua lebih sering keluar daerah sebagai bahan mentah dengan nilai tambah terbatas.

Namun, kini ekspor langsung atau direct export dari Jayapura menjadi momentum penting untuk memutus rantai tersebut, membuka akses pasar global, sekaligus memastikan nilai ekonomi yang lebih besar kembali ke Papua.

Langkah nyata terlihat dalam pelepasan ekspor perdana PT Chen Woo Fishery Jayapura di Area Lini I Pelabuhan Jayapura, Selasa (24/02).

Ikan tuna sirip kuning (Yellowfin Tuna) hasil tangkapan nelayan Papua resmi diberangkatkan menuju Los Angeles, Amerika Serikat.

Momen ini menjadi tonggak penting karena produk yang diekspor bukan lagi bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai tambah tinggi.

Produk yang dikirim meliputi Frozen Yellowfin Tuna Loin CC, Ground Meat, hingga Poke Cube yang telah memenuhi standar ketat pasar Amerika Serikat.

Total berat ekspor mencapai 17,8 ton atau setara 3.088 karton, dengan nilai devisa USD 116.994,5.

Ekspor langsung dari Jayapura menjadi momentum penting membuka akses pasar global, sekaligus memastikan nilai ekonomi yang lebih besar kembali ke Papua

TAGS   ekspor  tuna  Papua  Jayapura  Perikanan  Bea Cukai 
