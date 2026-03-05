Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Mantap! UMKM Binaan Bea Cukai Bengkulu Ekspor Perdana Kepiting Bakau ke Singapura

Kamis, 05 Maret 2026 – 14:10 WIB
Mantap! UMKM Binaan Bea Cukai Bengkulu Ekspor Perdana Kepiting Bakau ke Singapura - JPNN.COM
UMKM binaan Bea Cukai Bengkulu, PT Swarna Dwipa Indonesia sukses melaksanakan ekspor perdana kepiting bakau ke Singapura. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BENGKULU - PT Swarna Dwipa Indonesia mencatatkan capaian membanggakan melalui ekspor perdana kepiting bakau ke Singapura pada Kamis (26/2).

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi pertumbuhan sektor perikanan Bengkulu, sekaligus memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah di pasar internasional.

PT Swarna Dwipa Indonesia merupakan salah satu UMKM binaan Bea Cukai Bengkulu.

Sebagai mitra UMKM, Bea Cukai Bengkulu aktif mendorong pelaku usaha menembus pasar ekspor melalui pemberian asistensi dan edukasi.

Kepala Kantor Bea Cukai Bengkulu Nazwar mengatakan keberhasilan ekspor ini merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha dan instansi terkait.

Sebelum diberangkatkan ke Singapura, komoditas kepiting bakau sebanyak 65 ekor dengan berat 45 kilogram menjalani pemeriksaan bersama antara Bea Cukai Bengkulu dan Balai Karantina Ikan Bengkulu.

"Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian dokumen, kualitas produk, serta pemenuhan persyaratan kesehatan dan karantina sesuai ketentuan," jelas Nazwar dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Nazwar berharap keberhasilan ekspor kepiting bakau perdana ini dapat menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya di Bengkulu untuk berani menembus pasar global.

UMKM binaan Bea Cukai Bengkulu, PT Swarna Dwipa Indonesia sukses melaksanakan ekspor perdana kepiting bakau ke Singapura.

TAGS   Ekspor Perdana  kepiting bakau  UMKM  Bea Cukai Bengkulu  Bea Cukai  Singapura  ekspor 
