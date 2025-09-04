Manuver Besar di Pasar Modal, PANI Menyiapkan Transaksi Rp 16,1 Triliun

jpnn.com - JAKARTA - Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menyiapkan manuver besar di pasar modal, yakni transaksi material dan afiliasi senilai maksimal Rp 16,1 triliun.

Dana jumbo tersebut akan digunakan untuk menambah penyertaan saham di PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) hingga 44,10 persen. Transaksi dilakukan melalui skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) III, dengan penerbitan hingga 1,2 miliar saham baru bernilai nominal Rp 100 per saham.

Harga pelaksanaan dipatok Rp 6.450 per lembar.

Manajemen PANI menyebut aksi korporasi ini bertujuan memperkuat struktur aset, meningkatkan recurring income, sekaligus mengerek valuasi perusahaan.

“Kami optimistis langkah ini akan memberi nilai tambah signifikan bagi pemegang saham,” bunyi pernyataan manajemen perusahaan yang berada dalam ekosistem Agung Sedayu Group dan Salim Group itu.

CBDK adalah motor utama pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) seluas 694 hektare.

Kawasan ini diposisikan sebagai kota mandiri modern dengan berbagai proyek ikonik, seperti Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Hilton PIK2 Jakarta, Indonesia Design District, Aloha Pasir Putih, serta pusat bisnis, kuliner, dan hiburan.

Bagi investor, strategi ini menjadi sinyal penting. Dengan memperbesar kepemilikan di CBDK, PANI memperkuat kontrol atas aset strategis sekaligus membuka ruang bagi kenaikan pendapatan jangka panjang. Momentum ini juga sejalan dengan tren positif pasar properti yang ditopang pemulihan ekonomi dan penurunan suku bunga.