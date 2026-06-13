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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Manyala! Borneo FC Perpanjang Kontrak Nadeo dan Rivaldo

Sabtu, 13 Juni 2026 – 08:02 WIB
Manyala! Borneo FC Perpanjang Kontrak Nadeo dan Rivaldo - JPNN.COM
Bintang Borneo FC Rivaldo Pakpahan. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Runner up Super League musim lalu Borneo FC Samarinda berhasil mempertahankan dua pemain bintang, yakni kiper Nadeo Argawinata dan gelandang Rivaldo Pakpahan.

Kedua pemain tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak dengan durasi tiga tahun atau hingga 2029 mendatang.

"Kiper terbaik Super League 25/26 Nadeo Argawinata secara resmi menambah durasi kontrak bersama Pesut Etam sampai tahun 2029!! MANYALA," bunyi pernyataan pihak Borneo FC di Instagram.

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"Performa apik Rivaldo Pakpahan mendapat ganjaran berupa perpanjangan kontrak sampai musim 2029. MANYALA," bunyi pernyataan Borneo FC pada unggahan yang berbeda.

Nadeo dan Rivaldo menjadi sosok penting di dalam tubuh tim Borneo FC menjalani dan bersaing pada kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Pada musim 2025/2026, Nadeo tidak tergantikan di posisi penjaga gawang Borneo FC dengan tampil sebanyak 34 pertandingan dan mengemas 12 clean sheets dari total 3.060 menit bermain.

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Sementara itu, Rivaldo Pakpahan tampil sebanyak 26 pertandingan bersama Borneo FC musim 2025/2026 dan menyumbangkan dua assist dari 2.205 menit bermain.

Borneo FC akan mengarungi empat kompetisi musim depan, yakni Super League, AFC Challenge League (ACGL), ASEAN Club Championship dan Piala Liga Indonesia. (antara/jpnn)

Borneo FC akan mengarungi empat kompetisi musim depan, yakni Super League, ACGL, ASEAN Club Championship, dan Piala Liga Indonesia.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Borneo FC  rivaldo pakpahan  Nadeo Argawinata  Super League 
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